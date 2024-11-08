Фелиш обошёл Саку по голам в нынешнем сезоне

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш ярко проявляет себя – пока только в Лиге конференций.

Уже к перерыву матча против «Ноа» португалец отметился дублем – теперь на его счету пять забитых мячей во всех турнирах нынешней кампании. Как отмечает StatMuse FC, Фелиш обошёл по количеству голов звезду «Арсенала» Букайо Саку – у англичанина четыре точных удара.

Форвард «синих» проводит десятый матч в сезоне, в то время как вингер «канониров» появился на поле 14 раз.

Жоау Фелиш перебрался в «Челси» в августе нынешнего года из мадридского «Атлетико». Стоимость трансфера 24-летнего игрока составила более 50 млн евро.