Экс-игрок «Барселоны» Гиу забил дебютный гол за «Челси»

Нападающий «Челси» Марк Гиу дождался первого гола в новой команде.

18-летний футболист пополнил ряды «синих» перед началом сезона, перебравшись из родной для себя «Барселоны». Форвард появляется в стартовом составе только в матчах Лиги конференций – так произошло и сегодня. На 13-й минуте встречи с «Ноа» испанец поразил ворота, установив на табло счёт 2:0. Для юного игрока это первый забитый мяч за «Челси».

До сегодняшнего дня Марк Гиу отыграл шесть поединков за команду Энцо Марески во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

К перерыву «Челси» отправил в ворота сегодняшних оппонентов шесть безответных мячей. Наблюдать за ходом второго тайма можно на сайте LiveResult.ru – там проходит текстовая трансляция.