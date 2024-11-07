Ван Нистелрой ответил, останется ли в «Манчестер Юнайтед» при Амориме

Будущее временного рулевого «Манчестер Юнайтед» Руда ван Нистелроя остаётся неопределённым.

Нидерландец будет руководить командой до конца недели, после чего за работу возьмётся новый постоянный тренер – Рубен Аморим. Сам ван Нистелрой неоднократно заявлял о готовности остаться в качестве ассистента, однако неясно, видит ли португалец знаменитого экс-форварда в своём тренерском штабе.

«Моё будущее? Сложно это комментировать. Я жду, когда пройдут переговоры. Я приветствую Аморима и буду рад помочь ему. Такова ситуация на данный момент», – приводит журналист Бен Джейкобс высказывания ван Нистелроя.