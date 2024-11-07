«Арсеналу» придётся отказаться от трансферной цели из-за ценника

Футболист «Брентфорда» Брайан Мбеумо вряд ли перейдёт в «Арсенал».

«Канониры» назывались в числе главных претендентов на 25-летнего вингера, также способного сыграть на острие атаки. Согласно сведениям Football Insider, теперь в «Арсенале» потеряли интерес к камерунцу – всё дело в высоком ценнике. «Пчёлы» запрашивают за свою звезду 60 млн фунтов стерлингов (более 72 млн евро), что не устраивает руководство «пушкарей».

Брайан Мбеумо восемь раз поразил ворота соперников в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, проведя десять матчей. Стоимость игрока на портале Transfermarkt – 40 млн евро.