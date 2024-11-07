В лондонском «Челси» запланировали громкий трансфер.

«Синие» готовы поспорить за полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, на которого также претендуют мадридский «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Бавария». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 100-120 млн евро.

Трудовой договор Флориана Вирца с «Байером» рассчитан до середины 2027 года. В текущем сезоне 21-летний атакующий хавбек провёл 16 матчей за команду Хаби Алонсо во всех соревнованиях, записав себе в актив семь забитых мячей и одну результативную передачу.