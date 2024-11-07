В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить две позиции в январе

«Манчестер Юнайтед» попробует провернуть как минимум два подписания в зимнее трансферное окно.

Со следующей недели команду возглавит Рубен Аморим, который заменит уволенного Эрика тен Хага в должности рулевого. По информации Goal, руководство «Манчестер Юнайтед» намерено приобрести нового полузащитника и центрфорварда в январе под требования нового наставника.

По прошествии десяти туров «красные дьяволы» занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету манчестерского гранда всего 12 набранных очков.

Сегодня в 23:00 по московскому времени манкунианцы примут на своём поле греческий ПАОК в Лиге Европы.