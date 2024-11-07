Канчельскис: «Рановато называть Аморима новым Фергюсоном»

В английском «Манчестер Юнайтед» произошла смена тренера, нидерландский специалист Эрик тен Хаг наконец-то получил отставку, и теперь на его место приглашён Рубен Аморим - португальский наставник лиссабонского «Спортинга», который отметился только что яркой победой над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Своим мнением по поводу смены тренера поделился Андрей Канчельскис, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед»:

- Что я думаю о том, что Аморима уже начали называть новым Фергюсоном? Ну, ребят, может быть, и повезет с ним, так же повезло, когда молодого Роналду взяли. Может быть, и тренер раскроется. Но давайте дождемся конца сезона, тогда будем делать выводы, - цитирует слова Канчельскиса «ВсеПроСпорт».