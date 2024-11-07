Гари Невилл не считает, что «Ливерпуль» способен на чемпионство

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл похвалил «Ливерпуль» Арне Слота. Тем не менее, эксперт Sky Sports не верит в то, что «красные» смогут стать чемпионами Англии.

«Думаю, это был невероятный старт для Арне Слота, он никогда не мог представить, что всё пройдет так хорошо. Я следил за ними во многих играх… Они были реально хороши в гостях, когда разгромили «Манчестер Юнайтед», но в играх с теми же «Вулверхэмптоном» или «Челси» они не были убедительны. Они просто сделали свою работу так же, как в субботней игре против «Брайтона». У меня нет чувства, что я смотрю на команду-чемпиона», - сказал Невилл.

Напомним, перед 11 туром «Ливерпуль» с 25 очками вырвался на первое место.