Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клубную пропуску следующим летом.

Как утверждает Fichajes, предстоящим летом за подписание 32-летнего Салаха будут бороться саудовский «Аль-Хиляль» и каталонская «Барселона». Отмечается, что клубы включаться в борьбу в том случае, если египтянин не станет продлевать свой контракт с «Ливерпулем».

Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и стал автором девяти результативных передач.

Действующий трудовой договор Салаха с «Ливерпулем» истекает в июне 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 55 млн евро.