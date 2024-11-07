Поттер может возглавить команду АПЛ

Уже во время ноябрьской паузы на матчи сборных Грэм Поттер может вернуться к тренерской работе в Английской премьер-лиге. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, возможность назначения Поттера рассматривает «Вест Хэм».

Руководители «Вест Хэма» могут уволить Хулена Лопетеги, ведь команда не оправдывает ожиданий. Нахождение на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги после десяти сыгранных туров клуб не устраивает.

Грэм Поттер не имеет тренерской работы с апреля 2023 года после увольнения из «Челси». У руля «пенсионеров» Поттер провёл не так много - 31 матч.