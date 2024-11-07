Ван Дейк останется в «Ливерпуле» - источник

Действующий контракт защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка рассчитан до конца сезона 2024/2025. Нидерландский футболист наверняка заключит новый контракт и продолжит выступать за мерсисайдский клуб. Об этом в интервью Football Insider заявил бывший старший скаут «Манчестер Юнайтед» Мик Браун. Он до сих пор сохраняет хорошие связи в футбольном мире и за счёт этого может делиться инсайдами.

Всего за «Ливерпуль» Виргил ван Дейк провёл 284 официальных матча, в которых записал на свой счёт 25 голов и 13 результативных передач на партнёров. «Красные» сейчас лидируют в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.