Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» вспомнил о проблемах между Роналду и ван Нистелроем

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» ранее уже рассказывали о проблемах, которые имелись в отношениях между Криштиану Роналду и Рудом ван Нистелроем. Теперь комментарий на этот счёт дал Клеберсон.

«Роналду плакал? Я этого не видел, но он и ван Нистелрой были противоположностями. Руд хотел получать мяч и бить, а Криштиану хотел получать удовольствие от времени с мячом. Когда он стал больше играть на команду, вы видели, как это помогало.

Руд знал, что чем больше у него моментов, тем больше шансов забивать. Думаю, он пытался поговорить с Криштиану, чтобы получать больше возможностей. Конечно, он расстраивался – но он расстраивался из-за всех, кто не давал ему пас!» - сказал Клеберсон Unibet.