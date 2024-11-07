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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, кого назначил бы тренером

07 Ноября 2024 • 16:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
10.11 17:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клеберсон высказался о решении клуба назначить Рубена Аморима на пост главного тренера. По словам экс-игрока, на месте боссов он бы поступил иначе.

«Я бы хотел видеть тренером «Юнайтед» ван Нистелроя. Он страстно любит клуб, и у него есть много вещей от Фергюсона. Руд знает культуру клуба, которую Фергюсон создавал. Он знает клуб, и футболисты слушали бы его, ведь он был великим игроком и бомбардиром в истории клуба. Мне нравится Аморим, мне импонирует его работа в «Спортинге», но мне очень хотелось бы посмотреть на ван Нистелроя в должности главного тренера», - сказал Клеберсон Unibet.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой Клеберсон ещё теги

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