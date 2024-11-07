«Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с лета 2016 года. При этом заполучить испанского специалиста в те годы очень хотел «Манчестер Юнайтед». В книге States of Play журналист Мигель Делани делится информацией. Так, в стане «красных дьяволов» вели переговоры с Гвардиолой и считали, что сделка близка. Представители «Юнайтед» были в шоке, когда в декабре 2015-го узнали о решении Гвардиолы возглавить «Сити».

В «Манчестер Юнайтед» полагали, что статус клуба перевесит многие аргументы. Впрочем, Гвардиола принял «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» же переключились на Жозе Моуринью, с которым в итоге и заключили контракт.