«Манчестер Юнайтед» навёл справки об экс-игроке «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» думает об усилении своего состава. «Красные дьяволы» следят за вингером «Баварии» Лероем Сане. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Кристиан Фальк, манкунианский клуб уже наводил справки о Сане.

Отмечается, что Сане будет принимать решение по будущему только после переговоров с «Баварией». Действующий контракт 28-летнего футболиста рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Интерес к Лерою Сане также проявляет «Арсенал». Ранее немецкий футболист уже поиграл в Англии за «Манчестер Сити» в 2016-2020 годах.

В нынешнем сезоне Сане забил три гола в десяти матчах.