Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование

Будущее форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха остаётся обсуждаемым, чему способствует истекающий контракт. Как сообщает на своих страницах TEAMtalk, о подписании Салаха всерьёз думает президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

В то же время источник отмечает, что сделка с Салахом будет дорогостоящей для «Барселоны» даже при этом, что египтянин может приехать свободным агентом. Звёздный египтянин хочет зарабатывать приблизительно 15 миллионов евро за сезон.

В ближайшие месяцы «Барселона» должна принять решение по Салаху, которому по завершению сезона 2024/2025 исполнится 33 года.