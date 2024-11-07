Мойес назвал двух звёзд, которых не смог привести в «Манчестер Юнайтед»

В 2013 году Дэвид Мойес сменил Алекса Фергюсона на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Впрочем, шотландец не отработал даже один сезон. Мойес рассказал о футболистах, которых он пытался подписать.

«Главной целью был Фабрегас, он сказал: «Если я выйду в стартовом составе в первом матче за «Барселону», то не приеду». Поэтому нам пришлось ждать. Второй целью был Бэйл. «Манчестер Юнайтед» предложил больше денег [чем «Реал»], но он был настроен решительно. После этих двоих у меня не было вариантов», - сказал Мойес в программе Stick to Football.

Добавим, что со следующей недели главным тренером «Манчестер Юнайтед» будет Рубен Аморим.