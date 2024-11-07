Вингер «Арсенала» может уехать в Саудовскую Аравию

Бельгийский вингер Леандро Троссар, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Аль-Иттихад». Руководство саудовского клуба готово предложить за игрока 15 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость Троссара в 35 миллионов. Трудовое соглашение Леандро рассчитано до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл десять поединков. Троссар отметился двумя забитыми мячами.