«Тоттенхэм» потерял Ришарлисона

Бразильский форвард Ришарлисон, выступающий за лондонский «Тоттенхэм», травмировался по ходу поединка Премьер-лиги против бирмингемской «Астон Виллы». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Наставник команды Анге Постекоглу сообщил, что у игрока выявлено повреждение подколенного сухожилия. По словам специалиста, бразилец некоторое время проведет в лазарете. Точные сроки восстановления футболиста не называются.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Ришарлисон провел пять поединков, отметившись лишь одной голевой передачей. После десяти туров «Тоттенхэм» набрал 16 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.