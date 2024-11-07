Аморим вернёт «Манчестер Юнайтед» былую силу, он идеальный вариант для клуба в данный момент

Назначение Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» взбудоражило всю футбольную общественность. С другой стороны, нет бурных обсуждений о том, хороший это или плохой вариант для «Юнайтед», потому что не совсем понятно, какой тренер им подойдёт. За 11 лет в этом клубе поработало немало разных специалистов, но ни один наставник не пришёлся ко двору со своей философией. Однако сейчас немного другое время, а токсичность боссов клуба осталась в прошлом – история тен Хага тому подтверждение. Можно уверенно сказать, что сегодня Аморим – это оптимальная кандидатура.

Тренер с приставкой «топ» в «МЮ» вряд ли пойдёт. Хотя бы потому, что в этой команде есть что разгребать, и для наставника всегда существует угроза получить удар по своей репутации. Условный Зидан вряд ли ею будет рисковать.

Волей-неволей задаёшься вопросом, что для Рубена значит его новое назначение? Для него это шаг вперёд. Самое главное, что он будет иметь право на ошибку. Сейчас никто от него не будет требовать космических высот. Конкретно в этом сезоне к нему будет одно требование – избежать провала. Думаем, что это не самая сложная задача. Да и в следующем сезоне карт-бланш не прекратится. Никто португальца не обяжет выигрывать АПЛ. Цели будут более приземлённые: войти в пятёрку, а если удастся залезть в зону Лиги чемпионов, то это будет успех. Понятно, что у Рубена будет своя подушка безопасности, а значит, больше душевных сил для того, чтобы творить.

Зачем руководство «красных дьяволов» пригласило Аморима?

Понятно, что португалец будет гореть своей работой, и на результат своей новой команды он отдаст все силы. И самое главное, что из своих подопечных он умеет выжимать чуть больше того, на что они способны. Пример – лиссабонский «Спортинг». С этой командой он добыл два чемпионских титула, притом что до этого «Спортинг» не мог выиграть чемпионат на протяжении долгих 19 лет. Да и этот сезон он проводит ударно: в Примейре выиграл все девять матчей с общим счётом 30:2. Лиссабонские «львы» набрали 27 очков, опережают на три очка «Порту» и на восемь — «Бенфику». В Лиге чемпионов «Спортинг» победил дома «Лилль» (2:0), а затем на выезде сыграл вничью с ПСВ (1:1), переиграл «Штурм» (2:0) и разгромил «Манчестер Сити» 4:1 в прощальном матче тренера. Там команда Аморима с 10 очками занимает второе место. Беспроигрышная серия «Спортинга» во всех турнирах составляет 15 матчей. И не забываем, что он ранее выводил лиссабонский клуб в 1/8 Лиги чемпионов.

Где начинал карьеру

Рубен был успешен и в «Браге». Начинал он свой путь в данном клубе со второй команды и лишь потом был переброшен в главную, и в ней Аморим не затерялся. Он принял команду на десятом месте и довёл её до третьей строчки, параллельно выиграв кубок португальской лиги. Как мы знаем, данный результат был отмечен боссами «Спортинга».

Сам Аморим известен своим спокойствием. Он не лезет в конфликты, а старается выстраивать грамотную коммуникацию с игроками. В нынешней ситуации это неплохо, ведь «МЮ» нуждается в хорошей атмосфере. Что касается его тактических взглядов, то Рубен прагматик, умеющий подстраиваться под любого оппонента, что также немаловажно, когда сегодня ты играешь с «Брайтоном», а завтра против «Манчестер Сити». Да и свой прагматизм он показал делом, ведь в одном стиле не будешь играть в Лиге чемпионов и португальском чемпионате.

Сегодня Аморим кажется идеальным вариантом для «МЮ». Удачным является и время прихода: боссы «красных дьяволов» рубить с плеча не будут. Да и обстоятельства пусть не идеальные, но спокойные для португальского тренера – ведь никто сиюминутного результата от него требовать не будет. А умение Аморима из своих команд выжимать чуть больше максимума должно радовать поклонников «Манчестер Юнайтед». Таким образом, предпосылок к тому, что роман Рубена и «МЮ» окажется удачным, довольно много.

Антон Карасевич