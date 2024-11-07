Тренер «Челси» Мареска: «Мне стыдно перед Фелишем»

Рулевой лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением об игровой практике форварда команды Жоау Фелиша.
«Мне стыдно перед Фелишем. Я хотел бы предоставить ему больше времени в АПЛ. Однако нам необходим баланс в защите, поэтому нельзя одновременно использовать на поле Фелиша, Нкунку и Палмера. Если Жоау продолжит усердно трудиться, то непременно добьется успеха в АПЛ», - передает слова главного тренера пресс-служба «пенсионеров».
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги португальский нападающий провел пять поединков. 24-летний Фелиш записал на свой счет один забитый мяч.
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