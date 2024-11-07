Тренер «Челси» Мареска: «Мне стыдно перед Фелишем»

«Мне стыдно перед Фелишем. Я хотел бы предоставить ему больше времени в АПЛ. Однако нам необходим баланс в защите, поэтому нельзя одновременно использовать на поле Фелиша, Нкунку и Палмера. Если Жоау продолжит усердно трудиться, то непременно добьется успеха в АПЛ», - передает слова главного тренера пресс-служба «пенсионеров».