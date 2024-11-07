Артета ответил, чего не хватает нынешнему «Арсеналу»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал главную проблему команды.

В среду «канониры» потерпели поражение в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером» (0:1). Для лондонцев это вторая неудача кряду: в субботу коллектив Артеты с тем же счётом уступил «Ньюкаслу» в Премьер-лиге.

«Чего не хватает «Арсеналу»? Игра в штрафных площадях. Это Лига чемпионов, сегодня всё решилось именно в штрафных. Очевидно, каждое решение внутри штрафной имеет ключевое значение», – заявил в разговоре с TNT Sports Артета.

10 ноября «Арсеналу» предстоит провести гостевое дерби с «Челси» в чемпионате Англии.