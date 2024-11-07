Анри: «Не знаю, что будет делать «Арсенал» в матче с «Челси»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри не уверен в команде в её текущем состоянии.

В среду «канониры» уступили в Италии миланскому «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов. В воскресенье коллективу Микеля Артеты предстоит провести гостевое дерби с «Челси» в рамках Премьер-лиги.

«Буду честен, я не знаю, что мы будем делать в матче с «Челси». Прямо сейчас команда не готова бороться за титул, результаты недостаточно хороши», – поведал в студии CBS Sports легендарный французский экс-форвард.

Поединок «Челси» – «Арсенал» стартует в 19:30 по московскому времени. После десяти туров на счету обоих лондонских грандов по 18 набранных очков.