Артета – о состоянии Хаверца: «Ему наложили швы»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился информацией о состоянии Кая Хаверца.

Форвард «канониров» покинул поле с окровавленной головой после столкновение с защитником «Интера» Янном Биссеком в концовке матча Лиги чемпионов.

«У Кая большая рана. Нам пришлось заменить его, чтобы ему могли наложить несколько швов. Надеюсь, к выходным он будет в порядке», – заявил в послематчевой беседе с журналистами Артета.

«Арсенал» минимально уступил «Интеру» в Милане. Следующий поединок команда Микеля Артеты проведёт 10 ноября в рамках Премьер-лиги – лондонское дерби с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».