«Барселона» и «Реал» следят за игроком «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо интересен двум испанским грандам.

За развитием 20-летнего футболиста внимательно наблюдают «Барселона» и мадридский «Реал». Представители обоих топ-клубов Ла Лиги высоко оценивают талант аргентинца, докладывает журналист Стив Бэйтс. Акции восходящей звезды «красных дьяволов» на рынке стремительно растут.

Алехандро Гарначо стал автором шести забитых мячей и четырёх результативных передач в 16 матчах нынешней кампании за «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока рассчитан до 2028 года, эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 50 млн евро.