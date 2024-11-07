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​Деменко прокомментировал смену тренера в «Манчестер Юнайтед»

07 Ноября 2024 • 01:48 Комментировать

В знаменитом английском «Манчестер Юнайтед» сменился тренер, нидерландского специалиста Эрика тен Хага уволили и его место занял Рубен Аморим, который сейчас тренирует лиссабонский «Спортинг». Своими мыслями по этому поводу поделился бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко. Он считает, что хуже всё равно не будет:

- По крайней мере точно хуже не будет. Когда приходит новый тренер большая часть футболистов понимает все эти моменты, что происходит в команде. Те игроки, которые не попадали в состав, не получалась игра, в такой момент это их шанс, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

Тен Хаг работал с клубом с 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Максим Деменко
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