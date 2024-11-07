Хаверц не смог доиграть матч после столкновения с игроком «Интера»

Футболист лондонского «Арсенала» Кай Хаверц был вынужденно заменён в матче Лиги чемпионов против миланского «Интера».

В концовке встречи немецкий форвард и защитник «нерадзурри» Янн Биссек столкнулись головами. Врачам пришлось останавливать кровотечение у игрока «канониров», а вскоре Микель Артета заменил его на Мартина Эдегора.

Поединок завершился победой «Интера» с минимальным счётом. Единственный гол в конце первого тайма забил Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти.

В активе Кая Хаверца семь забитых голов и одна результативная передача в 16 матчах за «Арсенал» в нынешней кампании во всех соревнованиях.