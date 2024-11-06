Дуглас Луис хочет вернуться в «Астон Виллу»

Полузащитник Дуглас Луис может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, бразильский футболист недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет Тьяго Мотта. Сам Дуглас Луис хотел вернуться в «Астон Виллу», из которой он перешёл в туринский клуб летом, сумма трансфера составила чуть больше 50 миллионов евро.

Луис принял участие в девяти матчах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Дугласа с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2029 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.