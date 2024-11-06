Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реалу» пришлось отказаться от громкого январского трансфера

06 Ноября 2024 • 23:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
09.11 16:00

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вряд ли покинет клуб в январе.

Контракт англичанина с «красными» истекает следующим летом, поэтому по окончании сезона он может уйти свободным агентом. Как сообщалось ранее, в мадридском «Реале», вероятно, попробуют провернуть громкую сделку уже в январе, однако такой сценарий маловероятен. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в «королевском клубе» считают, что подписать Трента зимой «практически невозможно». Судя по всему, гранд Ла Лиги всё же отложит этот вопрос до лета.

Пока неясно, готов ли 26-летний футболист продлить договор с «Ливерпулем», за который выступает с самого начала карьеры.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

06 Ноября
17:14
У хавбека «Реала» Вальверде есть проблема 1
17:10
Названы сроки восстановления игрока «Реала» Тчуамени
17:05
«Реал» сделал заявление по Тчуамени
05 Ноября
06:23
Бензема поделился мнением о нехватке лидеров в «Реале»
06:02
Бензема дал прогноз по будущему «Реала»
04:58
В Саудовской Аравии готовят «историческое» предложение по Винисиусу
04:47
Бензема дал совет Мбаппе
04 Ноября
01:35
Анчелотти определил главную уязвимость «Реала» 7
03 Ноября
04:43
Камавинга: «Рюдигер не притворяется – он действительно сумасшедший»
04:06
Рафинья: «Винисиус не говорил, что выиграет «Золотой мяч»
03:31
Камавинга: «Винисиус шутит даже после поражений»
01 Ноября
05:24
Кубарси не понимает решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч» 3
05:03
Хулиан Альварес повторил достижение Мбаппе 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому Винисиус ответил на предложение «Реала» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» В «Арсенале» приняли решение по Зинченко Миранчук рассказал, каков Месси на поле Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
06 Ноября
23:53 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис хочет вернуться в «Астон Виллу»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» пришлось отказаться от громкого январского трансфера
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Реала»
23:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн отреагировал на разгром «Манчестер Сити» 1
23:16 · Англия. Премьер-лига
Ещё один тренер может остаться без работы уже в следующем туре АПЛ
23:06 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо рассказал о планах «Ливерпуля» по Луису Диасу
22:49 · Англия. Премьер-лига
Нистелрой дал совет Хёйлунну
21:15 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» жаждет заполучить Рейндерса
19:39 · Англия. Премьер-лига
Йонас Колкка – о ван Нистелрое: «Мы с Рудом играли за ПСВ, он настоящий боец» эксклюзив
17:48 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался по поводу травмы Палмера 1
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придумал, как перехватить Дэвиса у «Реала» 1 слухи
16:21 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани»: «Отдали бы уже тогда Месси этот «Золотой мяч» 1 эксклюзив
15:24 · Англия. Премьер-лига
Йоро готов к дебюту за «Манчестер Юнайтед»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Погба уколол «Тоттенхэм»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Менди частично выиграл суд против «Манчестер Сити»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» объяснил, как Гвардиола убил футбол 6
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Робертсону
13:05 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок «Челси» в XXI веке: Азар – второй, Терри – четвёртый, а Макелеле – девятый
12:16 · Англия. Премьер-лига
Анри подшутил над «Арсеналом» 1
12:05 · Англия. Премьер-лига
Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» 2
00:15 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака обладает невероятной энергетикой»
05 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Я живу ради футбола»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Реала»
22:29 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался об уходе Эду Гаспара
22:18 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал возвращение Эдегора в общую группу
Все новости