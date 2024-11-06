«Реалу» пришлось отказаться от громкого январского трансфера

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вряд ли покинет клуб в январе.

Контракт англичанина с «красными» истекает следующим летом, поэтому по окончании сезона он может уйти свободным агентом. Как сообщалось ранее, в мадридском «Реале», вероятно, попробуют провернуть громкую сделку уже в январе, однако такой сценарий маловероятен. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в «королевском клубе» считают, что подписать Трента зимой «практически невозможно». Судя по всему, гранд Ла Лиги всё же отложит этот вопрос до лета.

Пока неясно, готов ли 26-летний футболист продлить договор с «Ливерпулем», за который выступает с самого начала карьеры.