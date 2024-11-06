«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может сменить клуб.

Как сообщает Get French Football News, «Ливерпуль» уже делал запрос в мадридский клуб по Тчуамени. «Реал» будет готов отпустить француза за 60 миллионов евро и спокойно отнесется к его уходу.

Напомним, что во вчерашнем матче против «Милана» (1:3) Тчуамени получил травму голеностопа, на восстановление от которой ему понадобится около месяца.

24-летний Тчуамени сыграл 15 матчей за «Реал» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт француза с клубом из Мадрида рассчитан до 30 июня 2028 года.