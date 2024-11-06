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Холанн отреагировал на разгром «Манчестер Сити»

06 Ноября 2024 • 23:25 Комментировать (1)
Спортинг Л
4:1
Манчестер Сити

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал недавнюю неудачу своей команды.

Во вторник «горожане» уступили лиссабонскому «Спортингу» в матче Лиги чемпионов (1:4). На 69-й минуте, когда на табло горел счёт 3:1 в пользу хозяев поля, норвежец не реализовал пенальти.

«Есть только один способ пережить прошлую ночь – работать ещё усерднее и вернуться с боем», – написал в социальных сетях Холанн.

Для «Манчестер Сити» поражение от «Спортинга» стало уже третьим кряду во всех турнирах. Ранее коллектив Хосепа Гвардиолы проиграл «Борнмуту» в Премьер-лиге (1:2) и «Тоттенхэму» в рамках Кубка английской лиги (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
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