Холанн отреагировал на разгром «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал недавнюю неудачу своей команды.

Во вторник «горожане» уступили лиссабонскому «Спортингу» в матче Лиги чемпионов (1:4). На 69-й минуте, когда на табло горел счёт 3:1 в пользу хозяев поля, норвежец не реализовал пенальти.

«Есть только один способ пережить прошлую ночь – работать ещё усерднее и вернуться с боем», – написал в социальных сетях Холанн.

Для «Манчестер Сити» поражение от «Спортинга» стало уже третьим кряду во всех турнирах. Ранее коллектив Хосепа Гвардиолы проиграл «Борнмуту» в Премьер-лиге (1:2) и «Тоттенхэму» в рамках Кубка английской лиги (1:2).