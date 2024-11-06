Ещё один тренер может остаться без работы уже в следующем туре АПЛ

В «Вест Хэме» всерьёз задумались об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги.

В субботу «молотобойцы» крупно уступили «Ноттингем Форест» (0:3). По данным журналиста Джейкоба Стейнберга, рулевой лондонцев вполне может лишиться работы, если в ближайшем матче команда проиграет на своём поле «Эвертону». Встреча состоится 9 ноября.

После десяти туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «Вест Хэм» занимает 14-е место с 11 набранными очками.

Хулен Лопетеги занял свою должность в июле нынешнего года.

Первым среди клубов АПЛ на тренерскую перестановку решился «Манчестер Юнайтед», уволивший Эрика тен Хага в конце октября.