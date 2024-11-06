Инсайдер Романо рассказал о планах «Ливерпуля» по Луису Диасу

В «Ливерпуле» довольны игрой нападающего Луиса Диаса.

Колумбийца нередко связывают с возможным переходом в другой топ-клуб – особенно часто среди претендентов называлась «Барселона». По информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Ливерпуле» запланировали переговоры по новому контракту с Диасом. Конкретные обсуждения могут стартовать сразу после заключения нового договора с защитником Ибраима Конате.

В активе Луиса Диаса девять забитых мячей и две результативные передачи в 15 поединках за «Ливерпуль» в текущей кампании. Во вторник форвард отметился хет-триком в ворота «Байера» (4:0).

Действующее соглашение 27-летнего футболиста с «красными» рассчитано до середины 2027 года.