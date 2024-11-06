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Нистелрой дал совет Хёйлунну

06 Ноября 2024 • 22:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
10.11 17:00

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой дал совет нападающему Расмусу Хёйлунну.

«Надо сохранять спокойствие и продолжать верить в себя, как это делаем я и его товарищи по команде. Он понимает, что ещё молод и перспективен, и ежедневная работа, которую он проделывает, ещё окупится. Конечно, это тот футболист, который может одним эпизодом перевернуть игру, например, как в эпизоде с пенальти в ворота «Челси», - цитирует Нистелроя пресс-служба клуба.

Хёйлунн сыграл шесть матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги и отметился одним забитым голом.

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