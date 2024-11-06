​«Тоттенхэм» жаждет заполучить Рейндерса

Английский «Тоттенхэм» всерьёз положил глаз на нидерландского полузащитника Тиджани Рейндерса, который делает большие успехи в последнее время в футболке «Милана». Рейндерс выступает за клуб с 2023 года, и ещё в прошлом сезоне показал себя перспективным игроком, а в этом у него словно открылась ещё одно дыхание.

Он забил в недавнем матче Лиги чемпионов «Реалу» и его гол приговорил гранда к поражению. Теперь «Тоттенхэм» хочет заполучить его уже в январе и готов хорошо заплатить. Правда, трудно поверить, что «Милан» расстанется с таким игроком посреди сезона, однако как уточняет pianetamilan.it, в случае реально щедрого предложения это случится, даже несмотря на желание Рейндерса остаться в составе своего нынешнего клуба.