Бывший игрок национальной сборной Финляндии и ПСВ Йонас Колкка специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о Руде ван Нистелрое, который временно возглавил «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага в конце октября.

«Мы с Рудом играли за ПСВ, он настоящий боец, я не сомневался, что он возьмет на себя ответственность в трудный момент. В любом случае, он получил отличную возможность и это прибавило ему опыта. Думаю, он может помочь Амориму в адаптации, если будет в его штабе», - делится Колкка для нашего корреспондента.

Напомним, что новым тренером «МЮ» стал бывший наставник «Спортинга» Рубен Аморим. Он возглавит клуб 11 ноября.