Мареска высказался по поводу травмы Палмера

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска сомневается в том, что лидер атаки его клуба Коул Палмер сыграет против «Арсенала» в ближайшие выходные. Всё дело в том, что Палмер пострадал в недавней игре «синих» с «МЮ» (1:1) в рамках Премьер-лиги после подката в него.

«Коул не тренировался вчера, посмотрим сегодня, сможет ли он заниматься с нами. Надеемся, в воскресенье он будет доступен. Подождём и посмотрим, а затем примем решение», - делится пресс-служба «Челси» словами Марески.

Напомним, что лондонское дерби «Арсенала» и «Челси» пройдёт в воскресенье, 10 ноября на «Стэмфорд Бридж».