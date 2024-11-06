Будущее левого защитника Альфонсо Дэвиса остаётся обсуждаемым, чему не стоит удивляться – действующий контракт канадца с «Баварией» рассчитан до конца сезона. Фаворитом в борьбе за Дэвиса долгое время считался «Реал», но в последнее время появляется всё больше информации о желании «Манчестер Юнайтед» перехватить 24-летнего игрока.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, «Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить финансовые требования Дэвиса, чтобы выиграть борьбу за игрока у «Реала».

Напомним, что летом «красные дьяволы» обскакали «сливочных» в борьбе за подписание Лени Йоро.