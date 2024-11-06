Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вручение «Золотого мяча» Родри, а не Винисиусу.

- Я не понял этого решения. Соломоново, не соломоново – не знаю, как объяснить его. Отдали бы уже тогда Месси этот «Золотой мяч».

По-моему, были претенденты гораздо предпочтительнее, чем Родри. Заслужившие эту награду больше, кого обделили или обидели. Те же Левандовски и Винисиус.

Я вообще не сомневался, что «Золотой мяч» получит Винисиус. Может, он где-то не очень стабильный, но яркий и приносит много пользы «Реалу», – отметил Чугунов.

Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании.