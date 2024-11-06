Йоро готов к дебюту за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро вернулся в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Напомним, минувшим летом «Манчестер Юнайтед» выложил за 18-летнего француза 62 миллиона евро, однако на сборах игрок получил травму и до сих пор не смог дебютировать за клуб.

Действующий трудовой договор Йоро с «красными дьяволами» рассчитан до 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 55 млн евро.

Свой ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведет завтра, 7 ноября, против греческого ПАОКа. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.