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Йоро готов к дебюту за «Манчестер Юнайтед»

06 Ноября 2024 • 15:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
10.11 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро вернулся в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Напомним, минувшим летом «Манчестер Юнайтед» выложил за 18-летнего француза 62 миллиона евро, однако на сборах игрок получил травму и до сих пор не смог дебютировать за клуб.

Действующий трудовой договор Йоро с «красными дьяволами» рассчитан до 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 55 млн евро.

Свой ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведет завтра, 7 ноября, против греческого ПАОКа. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лени Йоро

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