Погба уколол «Тоттенхэм»

Недавно «Тоттенхэм» разгромил на выезде «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Экс-игрок «красных дьяволов» Поль Погба поучаствовал в видеозвонке, где отреагировал на мнение, что «шпоры» сейчас лучше манкунианцев.

«За последние два года «Манчестер Юнайтед» выигрывал трофеи. Хотя бы кубковые. Вот когда вы это сделаете, то мы созвонимся, и я скажу, что «Тоттенхэм» лучше», - цитирует Погба портал Goal.

«Манчестер Юнайтед» за последние два года выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. «Тоттенхэм», в свою очередь, в последний раз выигрывал трофей в 2008 году. С тех пор лондонская команда проиграла ряд финалов.