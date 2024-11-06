Менди частично выиграл суд против «Манчестер Сити»

Защитник Бенжамен Менди частично выиграл дело против «Манчестер Сити» в суде. Француз требовал от английского клуба выплат по зарплате, которые удерживались в ходе разбирательства, когда Менди обвиняли в сексуальном насилии. В итоге, как известно, Ферлан был оправдан по всем эпизодам.

«Манчестер Сити» ссылался на то, что Менди не получал деньги, поскольку не мог выполнять свои обязанности по контракту из-за ареста, а после – из-за условий освобождения под залог.

В итоге суд обязан «Манчестер Сити» заплатить Менди большую часть заявленной суммы, но не всю. Об этом пишут европейские СМИ.