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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» объяснил, как Гвардиола убил футбол

06 Ноября 2024 • 14:40 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о тренерской карьере испанца Хосепа Гвардиолы, ныне занимающего пост наставника «Манчестер Сити».

«Пеп – один из лучших тренеров в истории, но он убил футбол. Все стремятся играть как Гвардиола. Но только Пеп может делать это. Гвардиолу копируют другие, поскольку у них нет гениальности», - передает слова француза Give me Sport.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии и побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Патрис Эвра ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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evgeshka78@mail.ru
06 Ноября 2024 в 15:17
Никогда. Никогда не нравился Хосеп Гвардиола. И как игрок, и как тренер… Не знаю почему, но догадываюсь… Он играл за «Барселону», а тренировать её начал после Франка Райкаарда. Т.е. пришёл на всё готовенькое…
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