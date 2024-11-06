Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» объяснил, как Гвардиола убил футбол

Экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о тренерской карьере испанца Хосепа Гвардиолы, ныне занимающего пост наставника «Манчестер Сити».
«Пеп – один из лучших тренеров в истории, но он убил футбол. Все стремятся играть как Гвардиола. Но только Пеп может делать это. Гвардиолу копируют другие, поскольку у них нет гениальности», - передает слова француза Give me Sport.
Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии и побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.
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