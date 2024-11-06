«Ливерпуль» принял решение по Робертсону

В «Ливерпуле» было принято решение по защитнику Эндрю Робертсону. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, мерсисайдский клуб летом планирует начать переговоры с шотландцем о новом контракте.

Действующее трудовое соглашение Робертсона рассчитано до середины 2026 года. За плечами 30-летнего футболиста 311 матчей за «Ливерпуль». В них Эндрю записал на свой счёт 11 голов и 65 результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Ливерпуль» на текущий момент располагается на первой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Второй «Манчестер Сити» отстаёт на два очка.