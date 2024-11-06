Назван лучший игрок «Челси» в XXI веке: Азар – второй, Терри – четвёртый, а Макелеле – девятый

Авторитетный портал Goal продолжает радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был обнародован рейтинг лучших футболистов «Челси» в XXI веке.

На первой позиции рейтинга оказался Фрэнк Лэмпард, который уже успел поработать в «Челси» и как тренер. Второе место занял Эден Азар – бельгиец ярко блистал в лондонском клубе, но затем провалился в «Реале» и очень рано завершил карьеру. Тройку замкнул экс-форвард «пенсионеров» Дидье Дрогба, забивший много важных голов.

Дальше в топ-10 идут Джон Терри, Джанфранко Дзола, Петр Чех, Н’Голо Канте, Эшли Коул, Клод Макелеле и Сеск Фабрегас.

Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый