Известный в прошлом футболист Тьерри Анри подшутил над «Арсеналом», за который выступал в своё время. Произошло это в программе CBS Sports Golazo, когда зрители голосовали за лучшего участника шоу. В списке были Тьерри Анри, Джейми Каррагер, Майка Ричардс и ведущая Кэйт.

В одной из социальных сетей опрос выиграла ведущая Кэйт, а в другой – Майка Ричардс. При этом Тьерри Анри в обоих случаях занял второе место.

«Я как «Арсенал» - второй лучший каждый раз…» - пошутил Анри.

«Арсенал» на текущий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В десяти турах команда набрала 18 очков.