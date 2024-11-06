Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг»

Лиссабонский «Спортинг» под руководством Рубена Аморима во вторник вечером разгромил в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» со счётом 4:1. Со следующей недели португалец будет возглавлять «Манчестер Юнайтед». По словам Аморима, сразу ожидать от «красных дьяволов» такой же игры, как от его «Спортинга», не стоит.

«Манчестер Юнайтед» не может играть так, как играем мы со «Спортингом». Нам придётся адаптироваться», - слова Аморима приводит Yahoo Sports.

Прямо сейчас «Спортинг» располагается на второй позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов. В четырёх играх команда Аморима набрала 10 очков (три победы и ничья).