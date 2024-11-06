«Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти

В Англии считают, что проект по омоложению состава, который «Манчестер Сити» планировал, «заставит» Хосепа Гвардиолу наконец принять решение и завершить своё успешное пребывание на «Этихаде».

«Манчестер Сити» и Гвардиола находятся на настоящем распутье. Каково будет будущее обоих? Останутся ли они вместе после лета 2025 года? Или кто-то из них решит в июне положить конец успешной карьере, которая привела их вместе так далеко? В Англии уже задаются этими вопросами и размышляют над уходом Гвардиолы.

Хосеп Гвардиола – самый успешный тренер в современном футболе, что бесспорно. Об этом свидетельствуют его успешные результаты в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Но, помимо этого, в Манчестере руководители клуба должны думать не только о нём. В Англии всё указывает на то, что клуб сосредоточен на проекте по омоложению команды, что может оставить Хосепа за бортом. Не потому, что в нём не видят способности возглавить новое приключение, а потому, что это потребует долгосрочных обязательств. И похоже, что Гвардиола не годится для этого.

Хотя сам Гвардиола и не комментировал этот вопрос в последнее время, но известно, что он не любит подписывать долгосрочные контракты. Более того, он уже заявил, что, может быть, это его последний сезон в «Сити». В этом случае эксперты отмечают, что должность перейдёт к более молодому специалисту, который хочет работать в ней долгие годы. Грилиш, Ковачич, Стоунз, Бернардо Силва, Гюндоган, де Брёйне, Уокер, Эдерсон... Половина футболистов «Манчестер Сити» старше 30 лет, и руководство хочет это изменить. Нужна новая кровь, и если команда не обновится, то через пару лет окажется в трудном положении.

Ключевые функционеры «Манчестер Сити» считают, что, возможно, пришло время Гвардиоле уйти этим летом, чтобы дать возможность другому тренеру, который сможет взять на себя обязательства по будущему клуба. Эти руководители будут настаивать на ясности относительно будущего Гвардиолы, либо путём возобновления переговоров для долгосрочного контракта, либо назначив его преемника. Текущий контракт испанца истекает летом 2025 года, и хотя идут разговоры о возможном продлении ещё на один сезон, есть опасения, что краткосрочное продление задержит неизбежное обновление команды, которая так нуждается в свежей крови.