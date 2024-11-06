Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Сака обладает невероятной энергетикой»

06 Ноября 2024 • 00:15 Комментировать

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о капитанской повязке Букайо Сака в отсутствии Мартина Эдегора.

«Больше всего меня впечатляет то, как партнёры восхищаются им и уважают его. Сака обладает невероятной энергетикой, у него есть способность притягивать к себе людей, наполнять всех позитивом, не просто так он сейчас является нашим лидером. Важно и то,  что Букайо прошёл путь от академии до основной команды, он способен стать величайшим игроком в истории клуба, поэтому капитанская повязка на его руке вполне объяснима», - цитирует Артету пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Эдегор уже восстановился от травмы и в скорое время должен вернуться на поле.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Микель Артета Букайо Сака
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Ямаль назвал лучшего игрока в мире «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Спартак» принял решение по Пруцеву «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Винисиус ответил на предложение «Реала» «Реал» принял решение по Родриго, которого хотят суперклубы АПЛ
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Ноября
00:15 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака обладает невероятной энергетикой»
05 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Я живу ради футбола»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Реала»
22:29 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался об уходе Эду Гаспара
22:18 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал возвращение Эдегора в общую группу
19:22 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» может перейти в «Барселону» 1 слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за двумя игроками после потери Родри
17:06 · Англия. Премьер-лига
Шерингем оценил перспективы ван Нистелроя после прихода Аморима
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов совершить рекордный трансфер 1
16:23 · Англия. Премьер-лига
Алексей Миранчук: В АПЛ играть не буду
15:52 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» заинтересовался форвардом «Астон Виллы»
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Барселоны»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отложит решение по судьбе «Олд Траффорд» 1
14:43 · Англия. Премьер-лига
Эдегор вернулся к тренировкам в общей группе
14:17 · Англия. Премьер-лига
Подольски — об Артете: «Он всегда был одержим футболом»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес интересен двум топ-клубам Европы 3 слухи
13:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг был против трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может предложить Кьезу в сделке по хавбеку «Милана»
13:27 · Англия. Премьер-лига
Аморим прокомментировал слухи о выборе между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Гуллит ответил, заслужил ли Родри получить «Золотой мяч» 3
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить двух немецких звёзд 8
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии 10
09:50 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» приняли решение по Зинченко 6
09:37 · Англия. Премьер-лига
Салах обратился к фанатам «Ливерпуля»
06:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола восхищён уровнем команд АПЛ
Все новости