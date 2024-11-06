Артета: «Сака обладает невероятной энергетикой»

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о капитанской повязке Букайо Сака в отсутствии Мартина Эдегора.

«Больше всего меня впечатляет то, как партнёры восхищаются им и уважают его. Сака обладает невероятной энергетикой, у него есть способность притягивать к себе людей, наполнять всех позитивом, не просто так он сейчас является нашим лидером. Важно и то, что Букайо прошёл путь от академии до основной команды, он способен стать величайшим игроком в истории клуба, поэтому капитанская повязка на его руке вполне объяснима», - цитирует Артету пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Эдегор уже восстановился от травмы и в скорое время должен вернуться на поле.