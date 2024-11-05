Сака: «Я живу ради футбола»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о капитанстве в отсутствии Мартина Эдегора.

«Конечно, нашим капитаном является Эдегор, я просто вхожу в группу лидеров. Когда я ношу капитанскую повязку, то пытаюсь подавать пример партнерам. Думаю, что в такие моменты важно сохранять спокойствие и не реагировать слишком остро.

Любовь к футболу? Это моя страсть, я живу ради футбола. Я очень часто смотрю футбол и дома», - цитирует Сака пресс-служба УЕФА.

Завтра, 6 ноября, «Арсеналу» в рамках Лиги чемпионов предстоит сыграть на выезде против миланского «Интера», начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.